Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kilometerlange Ölspur: Wer hat sie verursacht? Zeugen bitte melden

Erlensee / Bruchköbel / Nidderau (ots)

(lei) Wer hat die Ölspur verursacht? Diese Frage stellt man sich derzeit unter anderem bei der Polizeistation Langenselbold, weswegen Hinweise erwünscht sind.

Die Beamtinnen und Beamten waren am Donnerstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, über eine solche Verschmutzung auf der Landesstraße 3268 zwischen Erlensee und Bruchköbel informiert worden. Im Kreisel an Verbindung zur L 3193 sei es besonders schlimm, so die Mitteilung, die kurz darauf durch die Ordnungshüter auch bestätigt werden konnte. Sie folgten der Spur, die sie durch Bruchköbel auf die Bundesstraße 45 führte und die sich letztlich auf der Kreisstraße 246 Richtung Karben verlor. Auch die örtlichen Ordnungsbehörden waren bei der Suche nach dem verursachenden Fahrzeug mit eingebunden. Bislang konnten jedoch weder dazu, noch zu dem Fahrer oder der Fahrerin Hinweise erlangt werden.

Die Reinigungskosten werden auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Angaben werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell