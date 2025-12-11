PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kilometerlange Ölspur: Wer hat sie verursacht? Zeugen bitte melden

Erlensee / Bruchköbel / Nidderau (ots)

(lei) Wer hat die Ölspur verursacht? Diese Frage stellt man sich derzeit unter anderem bei der Polizeistation Langenselbold, weswegen Hinweise erwünscht sind.

Die Beamtinnen und Beamten waren am Donnerstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, über eine solche Verschmutzung auf der Landesstraße 3268 zwischen Erlensee und Bruchköbel informiert worden. Im Kreisel an Verbindung zur L 3193 sei es besonders schlimm, so die Mitteilung, die kurz darauf durch die Ordnungshüter auch bestätigt werden konnte. Sie folgten der Spur, die sie durch Bruchköbel auf die Bundesstraße 45 führte und die sich letztlich auf der Kreisstraße 246 Richtung Karben verlor. Auch die örtlichen Ordnungsbehörden waren bei der Suche nach dem verursachenden Fahrzeug mit eingebunden. Bislang konnten jedoch weder dazu, noch zu dem Fahrer oder der Fahrerin Hinweise erlangt werden.

Die Reinigungskosten werden auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Angaben werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren