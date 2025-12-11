Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gauner kamen durch das Kellerfenster; Wer hat den schwarzen Ford zerkratzt? und Trickbetrüger legen Senior rein

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Gauner kamen durch das Kellerfenster - Hanau

(cb) Ein offenes Kellerfenster nutzen Gauner am Mittwoch, um in das Innere eines Einfamilienhauses in der Stresemannstraße (10er-Hausnummern) zu gelangen. Hier begaben sie sich, nach derzeitigen Ermittlungen, in das Schlafzimmer und klauten unter anderem Bargeld und einen Waffenkoffer samt Inhalt. Mit ihrer Beute flüchteten die Langfinger anschließend in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich am Montag, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr. Derzeit können noch keine Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens gemacht werden. Die Ermittler der Kripo in Hanau nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Wer hat den schwarzen Ford zerkratzt? - Hanau

(cb) Wer hat den schwarzen Ford EcoSport zerkratzt? Das fragen sich die Ermittler in Hanau und suchen Zeugen der Tat, welche sich zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr, ereignete. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerkratzte ein bis dato Unbekannter den schwarzen Wagen, welcher auf einem Parkplatz in der Pfaffenbrunnenstraße (10er-Hausnummern) abgestellt war und richtete hierbei einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Beamten in Hanau.

3. Trickbetrüger legen Senior rein - Birstein

(me) Gauner hatten es am Mittwoch auf die EC-Karte und die dazugehörige PIN eines Rentners aus dem Main-Kinzig-Kreis abgesehen. Gegen 11.20 Uhr wurde der Mann durch einen angeblichen Bankmitarbeiter telefonisch verständigt und über eine ominöse Abbuchung auf seinem Konto aufmerksam gemacht. Um diese zu verhindern, benötige man die Bankkarte des Seniors und den passenden Code. Noch während des Telefonats habe ein etwa 20 Jahre alter Mann mit schlanker Figur bei dem älteren Herrn geklingelt und um Herausgabe der Plastikkarte gebeten. Danach verschwand der 1,70 Meter große Abholer in seinem blauen Anzug wieder in unbekannte Richtung. Dem Kontoinhaber dämmerte kurz darauf, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war, doch da war es schon zu spät. Die Betrüger hatten in der Zwischenzeit schon mehr als 2.000 Euro abgebucht. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Schlüchtern (06661 9610-0).

Offenbach, 11.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

