POL-OF: Polizei nahm 33-Jährigen vorläufig fest und brachte ihn in Fachklinik: Messer in Hosentasche aufgefunden; Ventilklappe abgeschraubt und Luft aus Reifen gelassen: Wer hat etwas gesehen?

Stadt Offenbach (ots)

1. Polizei nahm 33-Jährigen vorläufig fest und brachte ihn in Fachklinik: Messer in Hosentasche aufgefunden - Offenbach

(fg) Eine aufmerksame Zeugin sprach am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, eine Streife der Wachpolizei in der Bettinastraße an und meldete, dass sie soeben einen Mann mit einem Messer in der Hand beobachtet hätte.

Beim Erblicken der Streife beabsichtigte die Person auf einem mitgeführten Damenrad zu flüchten, was jedoch misslang. Der 33-Jährige konnte umgehend gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes, der mit 1,32 Promille unter Alkoholeinfluss stand, fanden die Ordnungshüter in der Hosentasche ein Messer auf; dieses wurde sichergestellt. Bei der Verbringung habe der Festgenommene seinen Kopf sodann mehrfach von innen gegen die Scheibe des Streifenwagens geschlagen, weshalb er mittels Rettungswagen und unter Begleitung zur Überprüfung seines Gesundheitszustands in eine Fachklinik gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

2. Ventilklappe abgeschraubt und Luft aus Reifen gelassen: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(fg) In ihren Wagen einsteigen und losfahren; aufgrund eines platten Reifens war dies für eine Autohalterin am Donnerstagnachmittag nicht möglich. Ein Unbekannter hatte aus bislang unbekannten Gründen offenbar in der Nacht zuvor die hintere rechte Ventilklappe des in der Bismarckstraße (20er-Hausnummern) geparkten Wagens abgeschraubt und anschließend die Luft aus dem Reifen gelassen. Ob Schäden an den Felgen entstanden sind, steht bislang nicht fest. Ein Fahrtantritt war jedoch vorerst nicht möglich. Zeugen, die zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstagmittag, 13.15 Uhr, verdächtige Personen im Bereich der Bismarckstraße beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

