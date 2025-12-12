POL-OF: Nach Unfall mit mehreren Beteiligten: Straße teilweise gesperrt; Auseinandersetzung auf offener Straße: Polizei sucht Zeugen!; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nach Unfall mit mehreren Beteiligten: Straße teilweise gesperrt - Offenbach

(me) Nach einem Zusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen war die Mühlheimer Straße zwischen der Kettelerstraße und der Laskastraße Freitagmorgen für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein BMW-Fahrer gegen 8 Uhr die rechte Fahrbahn in Richtung Mühlheim, als dieser aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der 26-jährige Lenker sei zunächst mit einem parallel fahrenden Transporter zusammengestoßen, bevor es später zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden VW kam. Durch den Unfall wurde mindestens eine Person verletzt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Weitere Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte auf dem Revier in Offenbach (069 8098-5100).

2. Auseinandersetzung auf offener Straße: Polizei sucht Zeugen! - Offenbach

(me) Am späten Donnerstagabend gerieten offenbar mehrere Personen auf der Seligenstädter Straße vor einem Café in Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung ausartete. Bisher ist bekannt, dass ein 26-Jähriger und seine Begleiterin aus bislang unbekannten Gründen um 22 Uhr mit etwa sieben Jugendlichen aneckten. Im Verlauf der Konfrontation sollen die jungen Männer auf das Pärchen eingeschlagen und diese hierdurch verletzt haben. Einer der Beteiligten habe auch eine Vorrichtung zum Versprühen von Pfefferspray mitgeführt, diese jedoch nicht eingesetzt. Alle Aggressoren sollen um die 18 Jahre alt gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

3. Fußgänger beim Abbiegen angefahren: Polizei sucht nach Zeugen - Mühlheim am Main

(me) Die Polizei sucht die Fahrerin eines blauen Golfs, welche am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll. Nach ersten Erkenntnissen soll die etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau gegen 20.50 Uhr beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Schillerstraße eine dort querende Fußgängerin samt Kinderwagen übersehen haben und mit dieser zusammengestoßen sein. Nach einem kurzen Gespräch sei die blonde Dame, welche zudem einen weißen Mantel getragen haben soll, wieder in ihren Kompaktwagen mit OF-Kennzeichen gestiegen und davongefahren. Da die 49-jährige Passantin und das Baby durch den Unfall leicht verletzt wurden, ermittelt nun die Verkehrsunfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen. Hinweisgeber können über die Rufnummer 069 8098-5699 in Kontakt mit dieser treten.

4. Transporter fährt in Geschäft: Zeugensuche nach Blitzeinbruch - Linden / Mühlheim am Main

Bitte beachten Sie folgende Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6178075)

Heute früh fuhren mindestens drei Einbrecher in einem Transporter in den Eingangsbereich eines Geschäfts in einem Großen-Lindener Gewerbegebiet. Sie klauten Werkzeuge aus dem Laden und flüchteten mit dem Fahrzeug.

Gegen 3.45 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über den Einbruch in der Robert-Bosch-Straße. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhren die Kriminellen mit einem Citroen Jumper rückwärts gegen den Eingangsbereich des Geschäfts für Arbeitsgeräte und Werkzeuge und rammten diesen auf. Sie drangen in den Landen ein und klauten diverse Werkzeuge aus der Auslage. Dann flüchteten sie mit dem Transporter in Richtung Autobahnauffahrt A 485. Sie fuhren dort zunächst in Fahrtrichtung Gießen und weiter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass mindestens drei Personen an der Tat beteiligt waren. Der dunkle Citroen hat Frankfurter (F-) Kennzeichen und eine weiße Aufschrift an den Seiten. Unbekannte klauten den Transporter zwischen gestern, 21 Uhr und kurz vor der Tat von einem Park+Ride-Parkplatz nahe der S-Bahnstation "Mühlheim-Dietesheim" (im Bereich "Am Wingertsweg"). Ob möglicherweise ein Zusammenhang zu ähnlichen Taten in der Vergangenheit besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der beim Einbruch verursachte Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mindestens 10.000 Euro. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird derzeit auf etwa 70.000 Euro beziffert. Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Einbruch bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Transporters und der Werkzeuge der Marke "Hilti" geben? Wer hat den Diebstahl des Fahrzeugs bemerkt? Wer kann Hinweise zum Aufenthalt und der Identität der Einbrecher geben? Sind im Umfeld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 oder, in dringenden Fällen, auch an den Polizeinotruf 110.

5. Weihnachtsbäume geklaut: Wer hat etwas gesehen? - Seligenstadt

(me) Wer hat die Weihnachtsbäume geklaut? Das fragt sich aktuell die Polizei aus Seligenstadt. Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr, waren bislang unbekannte Ganoven an einem Weihnachtsbaumverkauf in der Dudenhöfer Straße am Werk. In dieser Zeit überwanden die Langfinger offenbar die Umfriedung und nahmen hiernach etwa 45 Christbäume im Wert von mehr als 2.000 Euro an sich. Mit ihrer stachligen Beute machten sie sich im Anschluss daran auf und davon. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummern 06182 8930-0 auf der Wache in Seligenstadt.

Offenbach, 12.12.2025

