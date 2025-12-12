Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Linden: Transporter fährt in Geschäft - Zeugensuche nach Blitzeinbruch

Giessen (ots)

Linden: Transporter fährt in Geschäft - Zeugensuche nach Blitzeinbruch

Heute früh fuhren mindestens drei Einbrecher in einem Transporter in den Eingangsbereich eines Geschäfts in einem Großen-Lindener Gewerbegebiet. Sie klauten Werkzeuge aus dem Laden und flüchteten mit dem Fahrzeug.

Gegen 3.45 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über den Einbruch in der Robert-Bosch-Straße. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhren die Kriminellen mit einem Citroen Jumper rückwärts gegen den Eingangsbereich des Geschäfts für Arbeitsgeräte und Werkzeuge und rammten diesen auf. Sie drangen in den Landen ein und klauten diverse Werkzeuge aus der Auslage. Dann flüchteten sie mit dem Transporter in Richtung Autobahnauffahrt A 485. Sie fuhren dort zunächst in Fahrtrichtung Gießen und weiter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass mindestens drei Personen an der Tat beteiligt waren. Der dunkle Citroen hat Frankfurter (F-) Kennzeichen und eine weiße Aufschrift an den Seiten. Unbekannte klauten den Transporter zwischen gestern, 21 Uhr und kurz vor der Tat von einem Park+Ride-Parkplatz nahe der S-Bahnstation "Mühlheim-Dietesheim" (im Bereich Am Wingertsweg). Ob möglicherweise ein Zusammenhang zu ähnlichen Taten in der Vergangenheit besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der beim Einbruch verursachte Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mindestens 10.000 Euro. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird derzeit auf etwa 70.000 Euro beziffert.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Einbruch bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Transporters und der Werkzeuge der Marke "Hilti" geben? Wer hat den Diebstahl des Fahrzeugs bemerkt? Wer kann Hinweise zum Aufenthalt und der Identität der Einbrecher geben? Sind im Umfeld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 oder, in dringenden Fällen, auch an den Polizeinotruf 110.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell