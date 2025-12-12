Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 11.12.2025, 11:14 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit 10.12. vermissten 14-Jährigen aus Gießen wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste wurde angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und das Bild der Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell