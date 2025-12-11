Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Rodheim ohne sieben Zwerge - Zeugensuche nach Diebstahl + Küchenfenster aufgehebelt + Unfallzeugen in weißem Auto gesucht

Giessen (ots)

Biebertal: Rodheim ohne sieben Zwerge - Zeugensuche nach Diebstahl

Ungewöhnliche Beute machte ein Unbekannter beim Diebstahl von Holztafeln in Rodheim. Irgendwann im Zeitraum zwischen 3.12. und 8.12. schnappte sich der Dieb insgesamt vier Tafeln, auf denen die sieben Zwerge dargestellt sind. Die Schilder aus Massivholz hatte die Biebertaler Seniorenwerkstatt gefertigt. Sie werden jedes Jahr und seit nunmehr zehn Jahren auf einer Grünfläche zwischen Gemeinde und Bürgerhaus in der Mühlbergstraße ausgestellt. Der Wert der besonderen Beute wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Ermittler der Polizei hoffen auf Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verbleib der massiven Holztafeln geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Küchenfenster aufgehebelt

Über ein aufgebrochenes Küchenfenster gelangte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Rosenpfad. Irgendwann im Zeitraum zwischen Sonntag (7.12.) und gestern kletterte der Einbrecher über das Fenster in die Wohnräume. Dort durchsuchte er Schränke auf der Suche nach Wertvollem. Ohne Beute flüchtete der Kriminelle schließlich. Möglicherweise fühlte er sich bei seiner Tat gestört. Am Fenster verursachte er einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg/L3125: Unfallzeugen in weißem Auto gesucht

Am Nikolaustag kam es gegen 12.50 Uhr auf der Landesstraße 3125 zwischen dem Industriegebiet Grünberg und Grünberg-Stangenrod zu einer Unfallflucht. Der bis auf eine graue Fahrzeugfarbe nicht näher beschriebene Pkw des Unfallverursachers fuhr in Richtung Stangenrod, die Fahrerin eines Citroens war in der Gegenrichtung unterwegs. Der graue Pkw stieß gegen den Citroen und fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Direkt hinter ihm fuhr ein weißes, nicht näher beschriebenes Auto. Die Unfallfluchtermittler suchen insbesondere die Insassen des weißen Autos als wichtige Unfallzeugen.

Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Pierre Gath, Pressesprecher

