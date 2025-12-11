Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: 14-Jährige vermisst

Giessen (ots)

Seit gestern Mittag wird die 14-jährige Ecrin A. aus Gießen vermisst. Letztmalig wurde sie gestern gegen 13.30 Uhr im Bereich der Gießener Thomastraße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Vermisste ist 170 cm groß und schlank. Sie hat lange, schwarze Haare und trug gestern eine kurze, schwarze Winterjacke mit hellem Fellkragen, einen weißen Pullover, hellblaue Jeans und Schuhe der Marke "Nike".

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat die Vermisste seit gestern Mittag gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle