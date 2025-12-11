PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Seit Freitag, 5. Dezember 2025, wird die 14-jährige Cassi Leonie W. aus Marburg vermisst. Die 14-Jährige ist circa 166 cm groß, schlank, hat braune Augen und schwarze lockige Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen beigen Wintermantel und eine schwarze Hose. Außerdem hatte sie einen Rucksack dabei. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

   - Wer hat Cassi Leonie W. seit dem 5. Dezember 2025 gesehen?
   - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten 
     machen?

Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren