Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 14-Jährige aus Marburg vermisst

Seit Freitag, 5. Dezember 2025, wird die 14-jährige Cassi Leonie W. aus Marburg vermisst. Die 14-Jährige ist circa 166 cm groß, schlank, hat braune Augen und schwarze lockige Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen beigen Wintermantel und eine schwarze Hose. Außerdem hatte sie einen Rucksack dabei. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Cassi Leonie W. seit dem 5. Dezember 2025 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell