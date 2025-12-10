Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Hochwertige Motorräder gestohlen + Parkplatzrempler endet mit Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins + Stromverteilerkasten in Brand gesetzt +

Giessen (ots)

Eschenburg-Hirzenhain: Hochwertige Motorräder gestohlen

Nach einem Diebstahl von fünf Motorrädern, Harley Davidson Motoren und einem Werkzeugwagen samt Inhalt bittet die Dillenburger Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Zwischen dem 30.10.205 und dem 01.12.2025 brachen Diebe eine Garage in der Schelde-Lahn-Straße auf und drangen in diese ein. Aus dem Inneren stahlen sie Harley Davidson Motorräder, drei Motoren sowie einen Snap-on Werkzeugwagen. Der Schaden wird mit mehr als 100.000 Euro beziffert. Die Polizei fragt: -Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? -Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? -Wem ist ein größeres Fahrzeug (Transporter / Anhänger) aufgefallen, mit dem die Kräder möglicherweise abtransportiert wurden? -Wer kann Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Haiger- Parkplatzrempler endet mit Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins

Beim Einparken auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße streifte gestern Nachmittag (09.12.2025), 14:30 Uhr, ein 50-jähriger Opel-Fahrer einen bereits dort geparkten Audi. Dillenburger Polizisten rückten zur Unfallaufnahme an. Bei dieser bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch beim dem Astra-Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte über 1,4 Promille. Der Mann musste mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der aus Haiger stammende Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Die Reparatur seines Opel wird 1.500 Euro kosten. Der versuchte Schaden am geparkten Audi A3 Sportback wird mit 2.000 Euro beziffert.

Wetzlar- Stromverteilerkasten in Brand gesetzt

Gegen 19:35 Uhr wurden am Dienstagabend (09.12.2025) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Unbekannte hatten einen Stromverteilerkasten auf dem Festplatz "Finsterloh" angezündet und in Vollbrand gesetzt. Der Kasten wurden komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Braunfels- von der Fahrbahn abgekommen - Totalschaden

Zwischen Braunfels und Leun überschlug sich in der vergangenen Nacht (10.12.2025) ein Polo, der Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige war gegen 00:35 Uhr auf der L 3053 in Richtung Leun unterwegs. Auf dieser Strecke kam er mit seinem VW nach rechts von der Straße ab, verlor die Kontrolle, der graue Cross Polo überschlug sich mehrfach. Der 30-jährige Leuner verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der VW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Er hat nur noch Schrottwert. Der Unfallschaden wird mit 15.000 Euro beziffert.

