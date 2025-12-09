Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Von vier Personen geschlagen - Zeugen gesucht! + Einbrüche in Vereinsheime + Kind geschlagen + Einbruch in Schulgebäude + Fensterscheibe zerstört + Fußgänger angefahren +

Giessen (ots)

Angelburg: Von vier Personen geschlagen - Zeugen gesucht!

Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Lixfeld in der Nacht zu Samstag (06.12.2025). Nachdem ein 48-jähriger Mann eine Gaststätte in der Schelde-Lahn-Straße verlassen hatte, griffen ihn vier Personen in der Nähe einer Bushaltestelle an. Durch mehrere Schläge erlitt der 48-Jährige Verletzungen im Gesicht. Die vier Täter können lediglich als 20 - 30 Jahre alt und etwa 175 cm - 180 cm groß beschrieben werden. Die Tat ereignete sich zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf die Tätergruppe geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Biedenkopf unter Tel.: 06461 92950 zu melden.

Cölbe / Marburg: Einbrüche in Vereinsheime

Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Sonntag (07.12.2025), 18:30 Uhr und Montag (08.12.2025), 06:50 Uhr in ein Vereinsheim in der Rosenstraße in Cölbe ein. Beute machte sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Im Marburger Stadtteil Ockershausen verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Vereinsheim im Zwetschenweg. Dort brachen sie zwei Schränke auf und durchsuchten diese. Außerdem wurde die Scheibe eines Kassenhäuschens zerstört. Im Kassenhäuschen öffneten und durchsuchten die Unbekannten einen Schrank. Auch hier blieben sie ohne Beute. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr. Die Polizei in Marburg bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise (Tel.: 06421 4060).

Kirchhain: Kind geschlagen

Bereits am 27.11.2025 (Donnerstag) kam es auf einem Parkplatz "Am Bahnhof" in Kirchhain zu einem Übergriff auf einen 12-Jährigen aus Wohratal. Gegen 16:15 Uhr schlugen drei Jugendliche mehrfach auf den 12-Jährigen ein. Der Junge konnte zu einer Frau flüchten, die mit ihrem Handy Hilfe rief. Einer der drei Täter wird auf 16 - 17 Jahre alt und circa 190 cm geschätzt. Er war schlank und hatte einen dunkleren Teint. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke, einem hellen Pullover, schwarzer Jogginghose sowie weißen Schuhen. Der zweite Täter ist ebenfalls 16 - 17 Jahre alt, circa 170 cm groß und kräftiger. Er trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zum dritten Täter kann gesagt werden, dass dieser etwas jünger, circa 15 - 16 Jahre alt, etwa 170 cm groß und dünn ist. Dieser Täter hatte etwas längere schwarze Haare mit Seitenscheitel und trug einen grau-weißen "NBA"-Pullover sowie eine hellere Jeans. Außerdem trug er auffällige lila-orangefarbene "Nike"-Schuhe. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Vorfall in Kirchhain beobachtet? Wem sind die beschriebenen Jugendlichen aufgefallen? Wer kann Hinweise auf deren Identität geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06421 4060 mit der Kripo in Marburg in Verbindung zu setzen.

Marburg: Einbruch in Schulgebäude

Im Laufe des vergangenen Wochenendes verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Verwaltungstrakt der Sophie-von-Brabant-Schule. Dort durchsuchten sie ein Büro und entwendeten Bargeld und eine Bankkarte. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (05.12.2025), 18:30 Uhr bis Montag (08.12.2025), 07:20 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 06421 4060 mit der Polizei in Marburg in Verbindung setzen.

Marburg: Fensterscheibe zerstört

Ein Dieb schlug in der Zeit zwischen Sonntag (07.12.2025), 19:00 Uhr und Montag (08.12.2025), 08:00 Uhr in der Straße "Pilgrimstein", gegenüber dem Eingang zum Botanischen Garten, eine Scheibe eines grauen Mercedes C200 ein. Der Täter durchwühlte den Innenraum des Fahrzeugs und stahl zwei Musikboxen. Zeugenhinweise bitte an die Marburger Polizei (Tel.: 06421 4060).

Wetter: Fußgänger angefahren

Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes "An der Bleiche" in Wetter kam es am Montag, 01.12.2025 zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Als der 21-jährige Mann aus Wetter über den Parkplatz in Richtung Haupteingang ging, erfasste ihn ein dunkler Kleinbus mit der Frontstoßstange. Nach dem Zusammenstoß gab es ein kurzes Gespräch zwischen dem Fußgänger und dem Fahrzeugführer. Danach setzte der Kleinbus seine Fahrt fort. Bislang kann lediglich gesagt werden, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug der Marke "Renault" handelte und dieses mit zwei Männern besetzt war. Der Fahrer ist circa 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hatte kurze schwarze Haare, einen Vollbart und einen dunkleren Teint. Sein Beifahrer ist ebenfalls etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, hatte schwarze längere Haare, einen Oberlippenbart, dunkleren Teint und ein Muttermal an der Nase. Der Fußgänger konnte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Unfallzeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Marburg zu wenden (Tel.: 06421 4060).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

