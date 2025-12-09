Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: In Kitas eingestiegen + Promillefahrer bei Unfall verletzt

Giessen (ots)

Gießen/Fernwald: In Kitas eingestiegen

Zwei Kindegärten waren das Ziel von Einbrechern in Stadt und Kreis. In Steinbach schlug ein Unbekannter zwischen gestern Abend, 19.44 Uhr und heute früh, 6.30 Uhr, eine Glastür eines Kindergartens im Kindergartenweg ein und gelangte in die Büroräume. Dort durchsuchte er Schränke und Schubladen nach Beute, nahm jedoch nichts mit. Der Einbrecher entkam unbemerkt.

Über eine Terrassentür gelangte ein Krimineller in die Räume eines Kindergartens im Ulner Dreieck in Gießen. Zwischen 18 Uhr gestern und 7 Uhr heute Morgen brach der Unbekannte eine Bürotür im Inneren auf. Mit etwas Bargeld und Gutscheinen flüchtete der Einbrecher.

Zu beiden Fällen suchen die Ermittler Zeugen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

A5/Fernwald: Promillefahrer bei Unfall verletzt

Ein verletzter Autofahrer und 15.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntagabend (7.12.) auf der Autobahn 5. Ein 41-Jähriger aus dem Landkreis Gießen fuhr mit seinem Mazda zwischen dem Gambacher Kreuz und Fernwald. Gegen 21.20 Uhr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Im Anschluss schleuderte er über die Fahrbahn, stieß gegen die rechte Leitplanke und kam schließlich auf der mittleren von drei Fahrspuren zum Stehen. Nachfolgende Fahrzeuge bemerkten den Unfall und konnten rechtzeitig stoppen. Der Mazdafahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Als Unfallursache kommt sein Alkoholkonsum in Betracht, ein Vortest zeigte einen Atemalkohol von 1.28 Promille an. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Fahrer. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bis 23.30 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen durch die Räum- und Bergungsarbeiten.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell