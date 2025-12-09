Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 04.12.2025, 14:58 Uhr)

Giessen (ots)

Marburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 04.12.2025, 14:58 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Dienstagmittag (02.12.2025) vermissten 79-Jährigen aus Marburg wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell