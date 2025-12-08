Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Größerer Polizeieinsatz nach Streit in Wohnung + Schuss in die Luft + Mehrere Einbrüche + Autoaufbrüche + Rechte Parole gerufen

Lahnau: Größerer Polizeieinsatz nach Streit in Wohnung

Gestern Morgen kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst in Waldgirmes. Hintergrund war ein Streit in einem Haus gegen 7.45 Uhr, bei dem sich ein Mann aus einem Fenster geflüchtet hatte. Durch den Sprung aus mehreren Metern Höhe erlitt der 45-Jährige Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Haus trafen die Beamten auf eine 37-jährige Frau. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass es innerhalb der Wohnung zu einem Streit zwischen den beiden kam, in dessen Verlauf der Mann schließlich aus der Wohnung flüchtete. Die 37-Jährige musste mit zur Dienststelle, sie wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

Dillenburg: Schuss in die Luft

Vermutlich um eine Gruppe Jugendlicher zu vertreiben, hat ein Unbekannter in die Luft geschossen. Gegen 17.30 Uhr näherte sich den derzeitigen Erkenntnissen zufolge ein Unbekannter der Gruppe und schrie "geht weg, rennt"! Die Gruppe ignorierte den Mann. Kurz darauf sei dieser zurückgekommen und habe mit einer Pistole in die Luft geschossen. Daraufhin rannten die Jugendlichen davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu seinem Antreffen. Der Mann, der den Schuss abgab, soll 175-180 cm groß und etwa 30-40 Jahre alt sein. Er sprach Deutsch und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine graue Jogginghose und hatte kurze Haare. Der Vorfall ereignete sich in der Berliner Straße. Die Jugendlichen wurden nicht verletzt, die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Breitscheid: Mehrere Einbrüche

Am Samstag (6.12.) schlugen Einbrecher gleich viermal in Breitscheid zu. Im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr und 20 Uhr machten sie sich an Einfamilienhäusern in der Mühlenstraße, der Poststraße sowie der Finkenstraße zu schaffen. Um in die Wohnräume zu gelangen, brachen sie Fenster sowie Terrassentüren auf. Im Inneren durchsuchten sie die Zimmer nach Wertvollem. Nachdem sie u.a. Schmuck, Handtaschen und Bargeld erbeuteten, flüchteten die Einbrecher unbemerkt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wem hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Solms: Autoaufbrüche

Drei Autos brachen Unbekannte zwischen Freitag (5.12.), 18.30 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr, in Albshausen auf. Bei einem in der Leipziger Straße geparkten VW Eos schlug ein Dieb die Schiebe ein, nahm aber nichts aus dem Auto mit. Im Sängersweg blieb ein Unbekannter ebenso ohne Beute, hier schlug er die Scheibe eines VW Caddys ein. In der Straße Münchsberg klaute ein Dieb eine Geldbörse und Tabak aus einem blauen VW. Auch hier wurde zuvor die Scheibe eingeschlagen, um sich Zugriff auf den Innenraum des Autos zu verschaffen.

Zu allen Fällen werden Zeugen gesucht. Die Ermittler bittet um Hinweise an die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar: Rechte Parole gerufen - Zeugen gesucht

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei über eine Gruppe Jugendlicher, die am Freitagabend (5.12.) rechte Parolen gerufen habe soll. Die Gruppe saß im Bereich einer Schule in der Herbert-Flender-Straße zusammen. Die Zeugin nahm gegen 20.10 Uhr "Heil Hitler"-Rufe wahr, zudem wurde der Hitlergruß gezeigt. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Gruppe. Im Umfeld kontrollierten Einsatzkräfte mehrere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Bislang ist unklar, ob diese beteiligt waren. Eine Beschreibung der erstgenannten Gruppe Jugendlicher liegt nicht vor.

Die Ermittler bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Pierre Gath, Pressesprecher

