Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Zeugen nach Tankstellenraub gesucht + E-Scooter geraubt + Zwei Einbrüche am frühen Abend + Scheibe eingeschlagen + Bargeld gestohlen + Mann angefahren - Unfallverursacher gesucht +

Florstadt: Zeugen nach Tankstellenraub gesucht

Gegen 23:10 Uhr betrat ein vermummter Mann am Sonntagabend (07.12.2025) eine Tankstelle in der Mockstädter Straße in Staden. Er ging zur Kasse und forderte die Angestellte unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Danach griff sich der Täter das Bargeld und flüchtete anschließend in Richtung Parkstraße. Der Unbekannte wird als etwa 170 cm groß, mit normaler Statur und schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Trainingsanzug mit weißen Streifen an den Ärmeln. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen die beschriebene Person am Sonntagabend im Bereich der Tankstelle in Staden aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: E-Scooter geraubt

Gemeinsam mit Freunden fuhr ein 17-jähriger am Freitagabend (05.12.2025) gegen 18:50 Uhr im Bereich Niddaplatz / Frankfurter Straße mit E-Scootern. In Höhe eines Kiosks in der Frankfurter Straße hielt ihn ein unbekannter Jugendlicher an und schubste ihn von seinem E-Scooter. Der Unbekannte nahm sich den E-Scooter und fuhr in Richtung Stadtbibliothek davon. Ein 15-jähriger Begleiter des 17-Jährigen verfolgte den Täter mit seinem eigenen E-Scooter. In Höhe der Stadtbibliothek hielt der Unbekannte an und ging auf den 15-Jährigen zu. Dabei hatte er einen nicht näher beschriebenen langen Gegenstand in der Hand. Der Räuber forderte den 15-Jährigen auf, von seinem E-Scooter abzusteigen und diesen auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der 15-Jährige nach. Ein weiterer Jugendlicher kam hinzu und stieg auf den zweiten E-Scooter. Anschließend fuhren die beiden Unbekannten in Richtung Marktplatz davon. Der E-Scooter-Räuber wird als circa 16 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hat einen dunkleren Teint, trug eine schwarze Winterjacke und eine blaue FFP2-Maske. Sein Komplize, der an der Stadtbibliothek hinzukam, wird ebenfalls auf 16 Jahre geschätzt, ist circa 175 cm groß, hat dunkle Haare und einen Seitenscheitel. Bekleidet war er mit einer blau-gelben Jacke und Jeans. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die beiden Vorfälle beobachtet? Wer kann Angaben zu den beiden Tätern machen? Hinweise bitte an die Kripo Friedberg unter Tel.: 06031 6010.

Limeshain: Zwei Einbrüche am frühen Abend

Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der Gemeinde Limeshain zu zwei Wohnungseinbrüchen. Im Dolmenring in Rommelhausen drangen zwei Einbrecher gegen 18:35 Uhr über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. In zwei Stockwerken durchsuchten die Täter mehrere Räume. Dabei ließen sie Schmuck mitgehen. Bereits gegen 17:30 Uhr brachen zwei Unbekannte die Terrassentür auf der Rückseite eines Einfamilienhauses im Drususring in Himbach auf. Auch hier durchwühlten die Täter nahezu sämtliche Räume. Sie erbeuteten ebenfalls Schmuck. Einer der beiden Täter wird als circa 30 - 40 Jahre alt geschätzt. Er hatte eine normale Statur und trug eine grüne Steppjacke sowie eine schwarze Jogginghose. Der zweite Täter ist ungefähr gleich alt. Auch er hat eine normale Statur. Bekleidet war dieser Täter mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Jeans und einer schwarzen Mütze. Zeugen, denen am Freitagabend in Himbach oder Rommelhausen die beiden beschriebenen oder weitere verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Scheibe eingeschlagen

Einbrecher beschädigten am Freitag (05.12.2025) in der Zeit von 11:30 Uhr bis 23:45 Uhr die Glasscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Ratzersdorfer Straße in Oberau und verschafften sich so Zutritt. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob sie Beute machten, ist bislang noch nicht klar. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, Hinweise unter Tel.: 06031 6010 mitzuteilen.

Butzbach: Bargeld gestohlen

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 21:20 Uhr brachen Unbekannte am Sonntag (07.12.2025) die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Gabelsberger Straße in Butzbach auf. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume des Wohnhauses. Aus einem Portemonnaie entnahmen sie Bargeld. Hinweise von Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, nimmt die Kripo in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Rosbach - A5: Mann angefahren - Unfallverursacher gesucht

Auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg kam es am Montagmorgen (08.12.2025) gegen 07:20 Uhr in Höhe Rosbach zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Ein 18-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis war mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Auf Grund eines technischen Defekts musste der VW-Fahrer auf dem Seitenstreifen halten. Er stieg aus dem Fahrzeug aus. Ein bislang unbekannter Lkw erfasste den jungen Mann, setzte seine Fahrt jedoch in Fahrtrichtung Süden fort. Der 18-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Eine Streife der Autobahnpolizei leistete erste Hilfe. Anschließend brachte ein Rettungswagen den Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis in eine Klinik. Die Ermittler der Polizeiautobahnstation Mittelhessen bitten um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise auf den flüchtigen Lkw sowie dessen Fahrer geben? Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: 06033 70430.

