Mittelhessen: Stadt+Kreis GIEßEN: Einbrüche

Pohlheim: Einbrecher flüchtet

Gestern Abend schlug ein Einbrecher in Watzenborn-Steinberg zu. Gegen 18.05 Uhr kletterte der Unbekannte zunächst über einen Zaun. Dann brach er ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Leipziger Straße auf und gelangte in den Keller. Eine Bewohnerin bemerkte den Einbrecher gegen 18.15 Uhr, woraufhin dieser sofort die Flucht ergriff. Eine Beschreibung des Kriminellen liegt bislang nicht vor.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Leipziger Straße, oder dem näheren Umfeld, aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Grünberg: In Autohaus eingestiegen

Zeugen suchen die Ermittler nach einem Einbruch in ein Grünberger Autohaus. Gestern um 1.45 Uhr begaben sich zwei Unbekannte auf das Gelände in der Carl-Benz-Straße und versuchten erfolglos, ein Fenster aufzuhebeln. Sie schlugen schließlich die Fensterscheibe ein und gelangten in die Büroräume. Dort suchten sie nach Wertvollem. Mit etwas Bargeld flohen die beiden schließlich gegen 2.50 Uhr über den Hof und weiter in unbekannte Richtung. Die Ermittler vermuten, dass sich die Täter gestört fühlten und deshalb wegrannten. Sie suchen Zeugen: Wer war im genannten Zeitraum in der Nähe des Autohauses unterwegs? Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

