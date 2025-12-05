Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 53-jähriger Seat-Fahrer berauscht unterwegs + grauer Audi A6 beschädigt - Verursacher flüchtet

Giessen (ots)

Marburg: 53-jähriger Seat-Fahrer berauscht unterwegs

Ein Seat Ibiza geriet heute früh (5. Dezember) in das Visier einer Marburger Polizeistreife. Gegen 3.30 Uhr kontrollierten die Beamten das Fahrzeug auf der Landesstraße 3125 im Abfahrtsbereich der B3 Marburg-Süd / Südspange / Am Krekel. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der 53-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem setzte sich der Mann berauscht hinter das Steuer seines Seats. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Zudem fanden die Ordnungshüter bei seiner Durchsuchung eine geringe Menge Amphetamin, die sie sicherstellten. Die Polizisten nahmen den Fahrer mit auf die Wache nach Marburg. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Auf den aus Dautphetal stammenden Mann kommen daher Strafverfahren wegen seiner Drogenfahrt, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Biedenkopf-Wallau: Grauer Audi A6 beschädigt - Verursacher flüchtet

Die Verkehrsunfallermittlerin der Polizei in Biedenkopf sucht nach einer Unfallflucht am Montag, den 24. November, in der Adelsbachstraße nach Zeugen. Ein grauer Audi A6 stand am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 16b. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr an dem Audi vorbeifuhr und diesen an der hinteren Tür auf der Fahrerseite beschädigte. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell