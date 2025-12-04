Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Schüler wird von Jugendgruppe angegangen - Polizei bittet um Mithilfe + Hakenkreuze auf Fußweg gesprüht

Giessen (ots)

Marburg: Schüler wird von Jugendgruppe angegangen - Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittler der Kriminalpolizei in Marburg suchen nach einem Vorfall am Dienstagnachmittag (2. Dezember) zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes gegenüber des Georg-Gassmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße nach Zeugen. Eine Gruppe von Jugendlichen, bestehend aus vier Jungen und einem Mädchen, passte einen 14-jährigen Schüler ab und belästigte ihn. Im weiteren Verlauf stieß einer der Jungen dem 14-Jährigen mehrfach gegen den Rücken und nahm ihm Bargeld ab. Der Täter wird auf etwa 17 Jahre geschätzt, ist zwischen 180 und 185 cm groß und hat eine athletische Figur. Am rechten Unterarm trägt er eine Prothese. Zudem war er mit einer schwarzen Kappe, einer grauen Jacke und einer beigen Sporthose bekleidet.

Die Ermittler fragen:

- Wer hat den Vorfall am Dienstagnachmittag auf dem Kundenparkplatz beobachtet? - Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Täter oder die Jugendgruppe geben?

Hinweise werden unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.

Marburg: Hakenkreuze auf Fußweg gesprüht

Unbekannte sprühten mit hellgrüner Farbe zwei Hakenkreuze auf einen Fußweg im Karlsbader Weg im Bereich der Hausnummer 5. Eine Zeugin stellte die Farbschmiererei gestern (3. Dezember) gegen 12.30 Uhr fest und informierte die Polizei. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

