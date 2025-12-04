PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 79-Jähriger aus Marburg vermisst

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 79-Jähriger aus Marburg vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: 79-Jähriger aus Marburg vermisst

Seit Dienstag, 2. Dezember 2025, wird der 79-jährige Hans-Wilhelm Weber aus Marburg vermisst. Er wurde zuletzt gegen 13 Uhr in der Straße "Auf der Weide" gesehen. Der 79-Jährige ist circa 160 cm groß, etwa 50 kg schwer und hat einen Haarkranz. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkelblaue Jogginghose, eine dunkelblaue Jacke und gelbe Handschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

   - Wer hat Hans-Wilhelm Weber seit dem 2. Dezember 2025 gesehen?
   - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten 
     machen?

Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 14:40

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Sprinter geklaut

    Giessen (ots) - Haiger: Sprinter geklaut Am frühen Mittwoch (3.12.) klauten Unbekannte einen Mercedes Transporter von einem Grundstück in der Straße Lindersrain. Gegen 2.45 Uhr begaben sich zwei Personen auf den Parkplatz eines dortigen Betriebs, starteten das Fahrzeug auf unbekannte Weise und fuhren davon. An dem weißen Lieferwagen mit gelbem Streifen waren keine Kennzeichen angebracht. Die Ermittler suchen Zeugen: ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:24

    Mittelhessen: Stadt GIESSEN: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall im Mildred-Harnack-Weg

    Giessen (ots) - Gießen: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall Drei Verletzte und Sachschäden in Höhe von etwa 45.000 Euro waren gestern Abend (03. Dezember) die Folgen eines Verkehrsunfalles im Mildred-Harnack-Weg. Ein 41-jähriger Mann war mit einem Bus (des ÖPNV) gegen 19.10 Uhr in Richtung Margarete-Bieber-Weg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren