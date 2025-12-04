Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 79-Jähriger aus Marburg vermisst

Giessen (ots)

Seit Dienstag, 2. Dezember 2025, wird der 79-jährige Hans-Wilhelm Weber aus Marburg vermisst. Er wurde zuletzt gegen 13 Uhr in der Straße "Auf der Weide" gesehen. Der 79-Jährige ist circa 160 cm groß, etwa 50 kg schwer und hat einen Haarkranz. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine dunkelblaue Jogginghose, eine dunkelblaue Jacke und gelbe Handschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Hans-Wilhelm Weber seit dem 2. Dezember 2025 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell