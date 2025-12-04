PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Stadt GIESSEN: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall im Mildred-Harnack-Weg

Giessen (ots)

Gießen: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Drei Verletzte und Sachschäden in Höhe von etwa 45.000 Euro waren gestern Abend (03. Dezember) die Folgen eines Verkehrsunfalles im Mildred-Harnack-Weg. Ein 41-jähriger Mann war mit einem Bus (des ÖPNV) gegen 19.10 Uhr in Richtung Margarete-Bieber-Weg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Fahrer einen medizinischen Notfall und geriet von der Fahrbahn nach rechts auf eine Grünfläche ab. Dort kollidierte er mit Bäumen und einem Verkehrsschild. Bei dem Aufprall erlitten zwei von drei Fahrgästen leichte Verletzungen. Der Busfahrer kam mit schwereren Verletzungen in eine Klinik.

