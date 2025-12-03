Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Bargeld und Schmuck gestohlen + An Terrassentür gescheitert + Einbrecher überrascht + Rollläden und Scheiben eingeschlagen + Ladentür hält stand + Mehrere Diebstähle aus Autos +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Bargeld und Schmuck gestohlen

Über eine Tür auf der Gebäuderückseite drangen Einbrecher am Dienstag (02.12.2025) in ein Einfamilienhaus im Mühlbachweg in Gronau ein. Zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr durchsuchten sie mehrere Räume des Wohnhauses. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Gronau aufgefallen sind, um telefonische Hinweise unter 06031 6010.

Wöllstadt: An Terrassentür gescheitert

Im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr versuchten Einbrecher am Dienstag (02.12.2025) in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Ober-Wöllstadt zu gelangen. Sie beschädigten dabei eine Terrassentür, schafften es jedoch nicht, in das Haus einzudringen. Ohne Beute gemacht zu haben, ließen die Unbekannten schließlich von ihrem Vorhaben ab. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Florstadt: Einbrecher überrascht

Gegen 03:30 Uhr beobachtete ein Zeuge am Mittwoch (03.12.2025) einen Einbrecher, der gerade dabei war, ein Fenster eines Geschäfts "In der Grobach" in Nieder-Mockstadt aufzubrechen. Als der dunkel gekleidete Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete dieser vom Tatort in Richtung der Schnellrestaurants. Beute machte er keine. Hinweise weiterer Zeugen nimmt die Friedberger Kripo unter der Rufnummer 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Rollläden und Scheiben eingeschlagen

In der "Alte Frankfurter Straße" schlugen Unbekannte am Dienstag (02.12.2025) gegen 03:45 Uhr an einem Mehrfamilienhaus mehrere Rollläden und Fensterscheiben einer Erdgeschosswohnung ein. Die Tat dauerte nur wenige Sekunden. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Friedberg: Ladentür hält stand

Unbekannte versuchten in der Zeit von Montag (01.12.2025), 18:00 Uhr bis Dienstag (02.12.2025), 09:00 Uhr die Eingangstür zu einem Geschäft in der Kaiserstraße aufzubrechen. Die Tür wurde dabei beschädigt, hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Ermittler der Kripo in Friedberg bitten um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Mehrere Diebstähle aus Autos

Zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr öffneten Diebe am Dienstag (02.12.2025) im Limesweg in Friedberg einen braunen Seat Alhambra. Sie ließen einen Laptop und mehrere Theaterkarten mitgehen. Im Erich-Milius-Weg nutzten es die Langfinger aus, dass ein Renault Scenic unverschlossen war. In der Zeit von Montag (01.12.2025), 21:30 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr erbeuteten die Täter hier eine Sonnenbrille. Auch in Ockstadt schlugen Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag zu. So öffneten sie "Am Kirschenberg", in der Margeritenstraße, der Tulpenstraße und der Pfingstbrunnenstraße einen Peugeot 2008, einen VW Passat und zwei Toyota. Erbeuten konnten sie hier zwei Autoschlüssel und eine Sonnenbrille. Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010 bitte an die Polizeistation Friedberg. Ein Hinweis der Polizei: Versichern Sie sich beim Verlassen immer, ob ihr Auto tatsächlich verschlossen ist. Diese kurze Kontrolle kann bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Lassen Sie außerdem keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Diebe sein.

Butzbach: Geldbörse von Rücksitz geklaut

Aus einem unverschlossenen Audi Q3 griff sich in der Zeit zwischen Sonntag (30.11.2025), 10:00 Uhr und Montag (01.12.2025), 02:00 Uhr ein Dieb in Butzbach eine Geldbörse. Die Geldbörse lag auf dem Rücksitz des Fahrzeugs. Der Audi parkte im genannten Zeitraum "An der Koppelwiese". Die Butzbacher Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06033 70430.

