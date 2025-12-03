Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: GIESSEN

MARBURG

WETTERAU: Zehn neue Freiwillige Polizeihelferinnen und -helfer im Dienst

Giessen (ots)

Gießen:

Gemeinsam mit Herrn Staatssekretär Martin Rößler begrüßte die Leitende Kriminaldirektorin Carina Lerch gestern (02.12.2025) die neuen Freiwilligen Polizeihelferinnen und Polizeihelfer aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Im Saal Florenz des Polizeipräsidiums trafen sich die engagierten Bürger und deren Gemeindevertreter zum freundlichen Willkommen und interessierten Austausch. Die vier Männer und sechs Frau absolvierten zunächst mehrere Unterrichtseinheiten, in denen sie rechtliche Grundlagen, Eingriffsbefugnisse, Kenntnisse in der Eigensicherung und Erste-Hilfe-Maßnahmen erlernten.

Getreu dem Motto des Freiwilligen Polizeidienstes "Präsenz zeigen - Beobachten - Melden" werden die Freiwilligen Polizeihelfer ab sofort in den Städten Marburg, Stadtallendorf, Gießen, Bad Nauheim und Bad Vilbel ihren Dienst versehen und Gemeinden und Polizei in Belangen der Sicherheit unterstützen. In Zweierteams sind sie in der Uniform des Freiwilligen Polizeidienstes demnächst erkennbar unterwegs und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Als Bindeglied zur Polizei erhöhen sie das Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung.

"Unsere freiwilligen Polizeihelferinnen und -helfer zeigen mit ihrem Einsatz täglich, wie Demokratie im Alltag gelebt wird: Sie übernehmen ehrenamtlich Verantwortung, bringen sich aktiv ein und machen unsere Städte und Gemeinden in Mittelhessen sicherer. Dieses ehrenamtliche Engagement ist heute leider nicht mehr selbstverständlich, deshalb nochmal mein besonderer Dank", so die Leiterin der Abteilung Einsatz in ihrer Ansprache.

Sie gratulierte den frisch in den Dienst gestellten Helfern und dankte für deren Engagement und die gute Zusammenarbeit mit den Kommunen.

Herr Staatssekretär Martin Rößler schloss sich den Glückwünschen von Carina Lerch an: "Vier Augen sehen mehr als zwei - und natürlich sieht auch eine Polizei mehr, die zusätzlich zu ihren hauptberuflichen Einsatzkräften über freiwillige Polizeihelferinnen und -helfer verfügt. Die mehr als 250 Personen, die sich hessenweit im Rahmen des freiwilligen Polizeidiensts engagieren, sind kein Ersatz, sondern eine Ergänzung für die hauptberuflichen Polizistinnen und Polizisten. Sie erhöhen die uniformierte Präsenz in ausgewählten Bereichen, stehen als gut ausgebildete Ansprechpersonen für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung und stärken so das allgemeine Sicherheitsempfinden.

Ich danke den zehn neuen Polizeihelferinnen und Polizeihelfern des Polizeipräsidiums Mittelhessen für ihre Bereitschaft, sich freiwillig zu engagieren. Sie haben sich in einem Auswahlverfahren für den Freiwilligen Polizeidienst qualifiziert und eine gründliche Ausbildung durchlaufen. Ihr Dienst ist ein wertvoller bürgerschaftlicher Beitrag zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls. Mit ihrer Entscheidung für den Freiwilligen Polizeidienst zeigen sie, dass ihnen die öffentliche Sicherheit und Ordnung wichtig sind und dass sie sich für die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Heimat engagieren möchten. Für ihre Einsätze in Mittelhessen wünsche ich den neuen Polizeihelferinnen und -helfern von Herzen alles Gute."

Im Anschluss erhielten die zehn neuen Polizeihelferinnen und -helfer ihre Dienstausweise, sowie ihre Ausbildungsnachweise, bevor sie nun ihren Dienst aufnehmen werden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell