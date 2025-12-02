Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt und Land GIESSEN: Einbrecher in Lich am Werk+Stau nach Auffahrunfall auf der A485

Lich: Einbrecher am Werk

Unbekannte hebelten am Montag (01. Dezember)gegen 18.50 Uhr in der Lessingstraße die Terassentür eines Mehrfamilienhauses auf. Als plötzlich das Licht anging, flüchteten die Unbekannten und ließen von ihrem Vorhaben ab. Eine Bewohnerin beobachtete in diesem Zusammenhang zwei Personen mit einer normalen Statur. Sie trugen dunkle Bekleidung mit einer Kapuze. Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge ebenfalls aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kripo unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen/A485: Stau nach Auffahrunfall auf der Autobahn 485

Zwei Leichtverletzte und Sachschäden in Höhe von 30.000 Euro waren heute Morgen (02. Dezember) die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn zwischen den Ausfahrten Licher Straße und Schiffenberger Weg. Gegen 07.55 Uhr waren ein 68-Jähriger Touran-Fahrer, eine 24-jährige Polo-Fahrerin, ein 19-Jähriger Mazda-Fahrer und ein 22-Jähriger Transporter-Fahrer hintereinander mit ihren Fahrzeugen in Richtung Frankfurt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen musste der Touran-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Die dahinterfahrende Polo-Fahrerin versuchte noch auszuweichen und touchierte den Touran. Anschließend fuhren die zwei nachfolgenden Verkehrsteilnehmer - der Mazda auf den Touran und der Transporter auf den Mazda - auf. Bei dem Unfall verletzten sich der 19-Jährige und der 68-Jährige leicht. Sie kamen mit ihren Verletzungen in umliegende Kliniken.

