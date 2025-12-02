Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Unfallfluchten in Breidenbach und Gladenbach - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Breidenbach: Silberner BMW flüchtet nach Unfall

Die Verkehrsunfallermittlerin der Polizei in Biedenkopf sucht nach dem Fahrer eines silbernen BMW, der am Sonntagabend, den 23. November, in der Bachstraße ein geparktes Auto beschädigte. Zudem sucht die Polizei nach Zeugen, die die Unfallflucht beobachteten. Der BMW-Fahrer war gegen 22:35 Uhr auf der Bachstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 20 kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein mobiles Verkehrsschild. Das Schild krachte gegen einen dahinter geparkten grauen VW Shara. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle fanden Polizisten Bruchstücke des unfallverursachenden Fahrzeuges. Den Schaden an dem Sharan beziffert die Polizei mit circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu melden.

Gladenbach: Weißer VW Golf touchiert VW Tiguan

Am Montagnachmittag, den 24. November, war der 48-jährige Fahrer eines grauen VW Tiguan gegen 14.50 Uhr auf der Adolf-Theis-Straße aus Richtung Auweg kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In dem Einmündungsbereich zum Kirchbergcenter wollte er nach links auf den Parkplatz abbiegen. Ein bislang unbekannter Autofahrer stand mit seinem weißen VW Golf an der Einmündung des Parkplatzes und wollte nach links auf die Adolf-Theis-Straße abbiegen. Während der vorfahrtsberechtigte 48-Jährige auf den Parkplatz abbog, fuhr der Golf-Fahrer los und touchierte den Tiguan hinten links am Heck. Danach fuhr er in Richtung Bahnhofstraße weiter. Den Schaden an dem grauen VW schätzt die Polizei auf knapp 1.500 Euro. Die Polizei in Biedenkopf sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallfahrer sowie dem weißen VW Golf geben können. Diese werden gebeten die (06461) 92950 anzurufen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell