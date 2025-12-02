Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Fußgänger nach Unfall tödlich verunglückt

Giessen (ots)

Haiger: Fußgänger nach Unfall tödlich verunglückt

Gestern Morgen (1. Dezember) kam es gegen 7.15 Uhr in der Löhrstraße nahe des Herkules Centers zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Fußgänger verunglückte tödlich.

Ein 29-jähriger Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis war mit seinem Hyundai auf der Löhrstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung der Straße "Hinterm Graben" unterwegs. Der Fußgänger wollte die Löhrstraße vom Herkules Center kommend auf Höhe des Aubachs überqueren. Beim Überqueren der Straße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem 77 Jahre alten Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis und dem Hyundai-Fahrer. Der Senior wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

