Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Seat gestohlen und versuchter Einbruch in Juweliergeschäft + Brennendes Fahrzeug in Assenheim - Zeugen gesucht + An Terrassentür gescheitert + Versuchter Einbruch in Gaststätte + ...

Giessen (ots)

Butzbach / Bad Nauheim: Seat gestohlen und versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Gegen 03:00 Uhr nutzten zwei Unbekannte am Montag (01.12.2025) einen blauen Seat zu einem Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft in der Bad Nauheimer Karlstraße. Die beiden Täter befestigten ein Seil am Schutzgitter der Eingangstür und dem Fahrzeug. Danach fuhr einer der beiden Männer mit dem Auto los und riss so das Gitter von der Tür. Bei dem Versuch, die Zugangstür gewaltsam zu öffnen, scheiterten die Täter jedoch, sodass sie ohne Beute mit dem blauen Pkw in Richtung Hauptstraße flüchteten. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der blaue Seat Leon zwischen Sonntag (30.11.2025), 14:45 Uhr und Montag (01.12.2025), 02:30 Uhr in der Schillerstraße in Butzbach gestohlen wurde. Wie die Diebe das Fahrzeug mit dem Kennzeichen FB-SB 13 öffnen konnten, ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat den Einbruchsversuch in der Bad Nauheimer Karlstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl des Seat Leons in Butzbach geben? Wem ist das Fahrzeug nach Sonntagnachmittag noch aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Verbleib des blauen Autos mit dem Kennzeichen FB-SB 13 machen? Zeugen werden gebeten sich mit der Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Niddatal: Brennendes Fahrzeug in Assenheim - Zeugen gesucht

Durch die Rettungsleitstelle des Wetteraukreises erhielt die Polizei am Sonntagabend (30.11.2025) gegen 23:10 Uhr Mitteilung über ein brennendes Fahrzeug im Silzweg in Assenheim. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. An dem weißen Citroen Jumper entstand dennoch ein Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben den Verdacht auf eine vorsätzliche Brandlegung. Die Ermittler der Friedberger Kripo bitten daher Zeugen, denen am Sonntagabend verdächtige Personen im Bereich des Silzwegs aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 06031 6010 zu melden.

Friedberg: An Terrassentür gescheitert

Im Zeitraum von Freitag, 21.11.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 14:30 Uhr versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Fichtenstraße in Friedberg einzudringen. Trotz mehrerer Versuche hielt die Terrassentür den Tätern Stand. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Ober-Mörlen: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Samstag (29.11.2025), 10:00 Uhr und Sonntag (30.11.2025), 09:30 Uhr mehrfach an einem Fenster einer Gaststätte in der Usinger Straße in Ober-Mörlen. Den Tätern gelang es nicht, das Fenster zu öffnen und in die Gaststätte einzudringen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich an die Friedberger Kripo zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: Durch Fenster eingestiegen

Am Samstagmittag (29.11.2025) bemerkte der Eigentümer eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der "Furthwiese" in Rinderbügen ein beschädigtes Fenster. Unbekannte waren, vermutlich in der Woche zuvor, durch dieses Fenster in das Haus eingestiegen. Beute machten sie dabei nicht. Hinweise nimmt die Friedberger Kriminalpolizei entgegen (Tel.: 06031 6010).

Nidda: Mehrere Gegenstände aus Reisebus gestohlen

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Freitag (28.11.2025), 23:00 Uhr und Samstag (29.11.2025), 08:30 Uhr Zutritt zu einem weißen Reisebus, der auf einem Parkplatz in der Ludwigstraße in Nidda abgestellt war. Er stahl ein mobiles Navigationsgerät samt Halterung, Bargeld, eine Sonnenbrille sowie eine Tasche. Die Büdinger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06042 96480.

Bad Nauheim: Vier Autos geöffnet

In der Nacht von Samstag (29.11.2025) auf Sonntag (30.11.2025) kam es in Nieder-Mörlen zu mehreren versuchten und vollendeten Diebstählen aus Autos. Zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr öffneten die Unbekannten "Auf den Goldäckern" einen grauen VW Golf. Sie ließen eine Musikbox der Marke "Bose" und einen Schlüsselbund mitgehen. In der Hermannstraße griffen sich die Diebe aus einem schwarzen Golf ein Bordbuch. Sowohl in der Röntgenstraße als auch in der Torgauer Straße blieben die Täter ohne Beute, als sie einen blauen Skoda Octavia und einen weißen Seat Mii öffneten und durchsuchten. Die Polizeistation Friedberg bittet um Mitteilungen über verdächtige Beobachtungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell