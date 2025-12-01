Mittelhessen: Stadt und Land GIESSEN: 67-jähriger Räuber in Untersuchungshaft+Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen+Beifahrer ruft verfassungsfeindliche Parole

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

Lollar: Nach Raub in Lollar folgt Untersuchungshaft

Nach einem Überfall am Samstagmittag (29. November) in der Marburger Straße nahmen Gießener Polizisten einen dringend Tatverdächtigen fest. Eine Richterin ordnete Untersuchungshaft gegen einen 67-jährigen an.

Der zunächst Unbekannte betrat gegen 13.00 Uhr vermummt und mit einer Schusswaffe die Spielhalle, in der sich zwei Kunden und eine Mitarbeiterin befanden. Er forderte die Kunden auf in einem separaten Raum zu gehen und forderte von der Mitarbeiterin das Bargeld aus der Kasse. Nachdem die Angestellte ihm das Geld gab, flüchtete er mit einem Auto. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei wenig später den Tatverdächtigen in seiner Wohnung festnehmen. Er räumte die Tat ein und zeigte den Beamten das Bargeld sowie die Schusswaffe. Die Ordnungshüter stellten es sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der 67-Jährige einer Haftrichterin des Amtsgerichts Gießen vorgeführt. Sie erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 67-jährige Mann aus Gießen sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Lich: Schmuck entwendet

Auf Schmuck hatten es Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Muschenheim abgesehen. Die Unbekannten hebelten zwischen 18.55 Uhr am Samstag (29. November) und 01.50 Uhr am Sonntag (30. November). Nachdem sie im Gebäude waren, durchsuchten sie die Räume. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Buseck: Unbekannter Beifahrer ruft verfassungsfeindliche Parole

Ein unbekannter Mann rief aus einem fahrenden Auto eine verfassungsfeindliche Parole unterwegs. Er war als Beifahrer am Samstag (29. November) gegen 17.25 Uhr in der Bismarckstraße in einem grauen Ford Focus unterwegs. Zeugen, die Hinweise auf den grauen Ford Focus geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Kripo Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

