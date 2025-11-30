Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Presse-Hotline vorübergehend nicht besetzt

Giessen (ots)

Die für das Wochenende anlässlich der Einsatzlage in Gießen geschaltete Presse-Hotline ist von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr nicht besetzt. Seit der Veröffentlichung der Pressemitteilung um 22:45 Uhr gab es keine weiteren relevanten Vorkommnisse. Die Veranstaltung in der Messehalle ist beendet. Sollte es zu relevanten Vorkommnissen kommen, wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell