Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Presse-Hotline vorübergehend nicht besetzt
Giessen (ots)
Die für das Wochenende anlässlich der Einsatzlage in Gießen geschaltete Presse-Hotline ist von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr nicht besetzt. Seit der Veröffentlichung der Pressemitteilung um 22:45 Uhr gab es keine weiteren relevanten Vorkommnisse. Die Veranstaltung in der Messehalle ist beendet. Sollte es zu relevanten Vorkommnissen kommen, wird nachberichtet.
