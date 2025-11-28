Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Landkreis LAHN-DILL: Einbruch in Einfamilienhaus scheitert - Tatverdächtiger festgenommen + Brummifahrer nach Unfall auf der B49 gesucht

Giessen (ots)

Wetzlar: Einbruch scheitert - Tatverdächtiger festgenommen

Einer aufmerksamen Zeugin verdankt die Polizei die Festnahme eines Einbrechers. Der 30-Jährige hatte am Mittwochnachmittag (26. November) gegen 17.40 Uhr versucht in die Wohnung eines Einfamilienhauses in der Straße "Silhöfer Aue" einzubrechen. Der Lärm, den er bei dem Versuch die Wohnungstür einzuschlagen, machte die Anwohnerin auf die Tat aufmerksam. Da sie mit einer Freundin zu diesem Zeitpunkt telefonierte, ließ sie über dessen Freund die Polizei informieren. Aufgrund der Personenbeschreibung, die dem Notruf mitgeteilt wurde, nahm eine Streife den Einbrecher wenig später fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde der Festgenommen einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl, der gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt wurde.

Lahnau: Sattelzug nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49 nach einem Sattelzug mit weißem Auflieger und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer und der 33-jährige Fahrer eines roten Sprinters waren mit ihren Fahrzeugen hintereinander auf der linken Fahrspur in Richtung Gießen unterwegs. Plötzlich wechselte der unbekannte Fahrer des Sattelzuges nach links auf die Fahrbahn und scherte vor dem Audi-Fahrer ein. Obwohl die beiden Fahrzeugführer des Audi und des Sprinters bremsten, kam es zum Zusammenstoß zwischen diesen beiden Verkehrsteilnehmer. Der unbekannte Brummifahrer fuhr in Richtung Gießen weiter.

Die Polizei schätzt die Sachschäden auf etwa 1.300 Euro.

Wer kann Hinweise auf dem unbekannten Sattelzug mit weißem Auflieger machen? Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

