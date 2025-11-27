Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Autodiebe klauen Ford Fiesta + Pritschenwagen mit grauer Plane geflüchtet

Marburg: Autodiebe klauen Ford Fiesta

Mitte dieser Woche hatten es Autodiebe auf einen grauen Ford Fiesta abgesehen. Zwischen Dienstag (25. November) 23 Uhr und Mittwoch (26. November) 12 Uhr klauten sie den Fiesta von einem Parkplatz in der Frauenbergstraße im Bereich der Hausnummer 1a. Die Polizei in Marburg sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Frauenbergstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Verbleib des Fords mit dem Kennzeichen "MR-MT-2025" geben? Zeugen werden gebeten die Telefonnummer (06421) 4060 zu wählen.

B62-Lahntal: Polnischer Pritschenwagen mit grauer Plane geflüchtet

Die Polizei sucht nach einem Pritschenwagen mit grauer Plane und polnischem Kennzeichen. Dessen Fahrer beschädigte am Dienstagnachmittag (25. November) auf der Bundesstraße 62 zwischen den Ortschaften Brungershausen und Caldern einen orangen Opel Corsa. Nach dem Unfall setzte er seine Fahrt fort. Ein 35-jähriger Opel-Fahrer und der Fahrer des Pritschenwagens waren auf der Bundesstraße aus Richtung Buchenau kommend in Richtung Sterzhausen unterwegs. Der 35-Jährige musste verkehrsbedingt hinter einem stehenden Fahrzeug anhalten. Gegen 16 Uhr überholte der Fahrer des Pritschenwagens den wartenden Corsa. Als ihm jedoch während des Überholmanövers ein Auto entgegenkam, wich er nach rechts aus und touchierte dabei den linken Kotflügel des Opels. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise zu dem Pritschenwagen oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

