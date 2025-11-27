Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Baumaterialien von Baustelle geklaut

Giessen (ots)

Dillenburg-Frohnhausen: Baumaterialien von Baustelle geklaut

Gestern Nachmittag (26.11.2025) stahlen zwei Unbekannte mehrere Baumaterialien von der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Hunsbachstraße. Die Diebe begaben sich auf das Grundstück des in Renovierung befindlichen Hauses und ließen unter anderem Kabel, Sanitärmaterialien und Metall mitgehen. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den bislang Unbekannten, bei denen es sich um eine Frau und einen Mann handeln soll, geben können oder den Diebstahl gegen 16:30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

