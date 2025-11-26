Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Kasse gestohlen + Einbruchsversuch misslingt + Ablenkungsmanöver und Diebstahl + Drei Autos in Nieder-Rosbach geöffnet +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Butzbach: Kasse gestohlen

Diebe drangen über ein Fenster in die Geschäftsräume einer Firma in der Gebrüder-Freitag-Straße in Butzbach ein. Im Gebäude brachen sie eine weitere Tür sowie verschiedene Schränke auf. Die Täter erbeuteten eine Kasse mit Bargeld. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag (24.11.2025), 17:30 Uhr und Dienstag (25.11.2025), 04:30 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 06031 6010 an die Kripo Friedberg wenden.

Gedern: Einbruchsversuch misslingt

Zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr verschafften sich Unbekannte am Dienstag (25.11.2025) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Gedern. Dort versuchten sie eine Wohnungstür aufzubrechen, scheiterten mit ihrem Vorhaben jedoch. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Glauburg: Ablenkungsmanöver und Diebstahl

Gegen 19:50 Uhr zündete am Dienstagabend (25.11.2025) ein Unbekannter auf der Rückseite eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße in Stockheim Pappe an, die auf einem Rollwagen gestapelt war. Ein Mitarbeiter, der auf den Brand aufmerksam wurde, verließ daraufhin den Kassenbereich, um das Feuer zu löschen. Diese kurze Zeit nutzte der Unbekannte, um die Kasse zu öffnen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe zu stehlen. Danach verließ der Dieb den Getränkemarkt. Er wird als etwa 55 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben. Der Mann trug eine dunkelgraue Jacke mit Kapuze. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, denen der beschriebene Täter aufgefallen ist oder die Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten sich mit der Friedberger Kripo in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Rosbach: Drei Autos in Nieder-Rosbach geöffnet

Aus einem unverschlossenen grauen Smart ließen Diebe in der Zeit von Montag (24.11.2025), 19:00 Uhr bis Dienstag (25.11.2025), 10:00 Uhr eine Sonnenbrille und Münzgeld mitgehen. Das Fahrzeug parkte in der Brunnenstraße in Nieder-Rosbach. Im Sperlingsweg öffneten die Unbekannten einen schwarzen Porsche Macan und erbeuteten dabei einen Geldbeutel, Bargeld, eine Sonnenbrille und eine Bankkarte. Die Bankkarte nutzten die Täter anschließend für verschiedene Zahlungen. Am Dienstag bemerkte zudem der Besitzer eines schwarzen Nissan X-Trail, dass sein Fahrzeug in der Straße "Am Rosbach" geöffnet worden war. Zwar hatten die Unbekannten das Fahrzeug durchwühlt, jedoch keine Beute gefunden. In allen drei Fällen bittet die Polizeistation Friedberg um Hinweise unter Tel.: 06031 6010. Ein Hinweis der Polizei: Versichern Sie sich beim Verlassen immer, ob ihr Auto tatsächlich verschlossen ist. Diese kurze Kontrolle kann bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Lassen Sie außerdem keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Diebe sein.

