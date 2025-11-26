Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: KREIS GIEßEN: Unfall auf Kreisstraße 31 bei Trohe - drei Fahrzeuge beteiligt

Giessen (ots)

Buseck-Trohe: Unfall auf K31 - drei Fahrzeuge beteiligt

Ein Unfall am gestrigen Nachmittag (25. November) auf der Kreisstraße 31 nahe Trohe mit drei beteiligten Fahrzeugen forderte eine schwer verletzte Person. Eine 36-jährige Kia-Fahrerin und ein 53-jähriger BMW-Fahrer waren in dieser Reihenfolge auf der Kreisstraße aus Richtung Gießen kommend in Richtung Trohe unterwegs. An dem Kia war zudem ein Pkw-Anhänger angehängt. Ein 86-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung. Gegen 16.50 Uhr wollte der BMW-Fahrer das vor ihm fahrende Fahrzeuggespann überholen. Der in Gießen lebende Fahrer scherte zum Überholen aus und übersah dabei den entgegenkommenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß der drei Fahrzeuge. Die Kia-Fahrerin, eine Frau aus Buseck, verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 53-jährige BMW-Fahrer, der 86-jährige Fahrer des Audis und seine 62-jährige Beifahrerin, verletzten sich leicht. Der 86 Jahre alte Mann und seine Mitfahrerin stammen beide aus Gießen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Blechschäden auf insgesamt mindestens 70.000 Euro. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden vollgesperrt.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

