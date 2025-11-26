Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrecher in kirchlichen Einrichtungen in Stadtallendorf unterwegs

Stadtallendorf: Einbrecher in kirchlichen Einrichtungen unterwegs

Anfang dieser Woche hatten es Einbrecher auf Gebäude kirchlicher Einrichtungen abgesehen. Zwischen Montag (24. November) 15 Uhr und Dienstag (25. November) 8 Uhr brachen sie sowohl in ein Nebengebäude der evangelischen Kirchengemeinde in der Straße "Am Bahnhof" als auch in ein Verwaltungsgebäude der katholischen Kirche in der St.-Michael-Straße ein. In beiden Fällen verschafften sich die Täter durch eingeschlagene Fensterscheiben Zutritt und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Diebe erbeuteten unter anderem Bargeld und Kopfhörer. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 700 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der kirchlichen Einrichtungen in der Straße "Am Bahnhof" und der St.-Michael-Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegen.

