Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Landreis GIESSEN und MARBURG-BIEDENKOPF: Sicherstellungen nach Durchsuchungsbeschluss bei mutmaßlichen Drogendealern+Tote Katzen in Reiskirchen aufgefunden

Giessen (ots)

Landkreise Gießen/ Marburg-Biedenkopf: Umfangreiche Sicherstellungen nach Durchsuchungsbeschluss bei mutmaßlichen Drogenhändlern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rauschgiftkommissariats der Regionalen Kriminalinspektion nahmen Anfang November zwei Drogenhändler fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen ordnete ein Haftrichter für die 32 und 43 Jahre alten Männer eine Untersuchungshaft an.

Die wohnsitzlosen Männer gerieten vor einigen Monaten wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus und Handelns mit Betäubungsmitteln in den Fokus der Drogenermittler. Die Staatsanwaltschaft in Gießen erwirkte beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für mehrere Wohnungen sowie zwei Lagerhallen.

Anfang November suchten die Ermittler sechs Objekte. auf. In einem Objekt in Kinzenbach trafen die Beamten auf die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie fest. Zudem fanden die Ermittler in der professionellen Indoor-Plantage über 400 Cannabis-Pflanzen sowie Anbau- und Aufzuchtequipment. In den fünf weiteren Objekten in Gießen und Gladenbach stellten die Polizisten im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen 3.500 Euro Bargeld, zirka 95 Gramm Haschisch, Betäubungsmittelverpackungen, ein Transportfahrzeug, Mobiltelefone sowie Datenträger sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurden die beiden albanischen Staatsangehörigen unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handelns mit Cannabis in nicht geringen Mengen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen Fluchtgefahr. Das Duo sitzt derzeit in hessischen Untersuchungshaftanstalten ein.

Reiskirchen: Tote Katzen aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Einen grausigen Fund machte eine 33-jährige Frau am Freitag, den 14. November 2025, in Reiskirchen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Frau gegen 11.45 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Bänningerstraße und der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs, als sie am Rand eine tote Katze und eine Plastiktüte fand, in der sich zwei weitere Tierkadaver fanden. Daraufhin informierte sie die Polizei. Die Ordnungshüter gehen derzeit davon aus, dass die Katzen nur wenige Wochen alt wurden. Sie ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung Zeugen, die Hinweise zu den Tieren oder einem Besitzer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grünberg unter 06401/9143-0 zu melden.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell