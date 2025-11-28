Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt und Land GIESSEN: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen - Haftrichter erlässt Haftbefehl+ Einbruch in Rohbau

Giessen (ots)

Gießen: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen - Haftrichter erlässt einen U- Haftbefehl

Die Polizei nahm nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Mühlstraße einen Tatverdächtigen im Alter von 47 Jahren fest. Ein Haftrichter erließ gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl.

Der rumänische Staatsangehörige ist dringend tatverdächtig, zusammen mit einem unbekannten Komplizen am Sonntag (16. November) gegen 22.00 Uhr in ein Juweliergeschäft eingebrochen zu sein. Anschließend entwendete das Duo aus den Auslagen Gold- und Silberschmuck in Höhe eines fünfstelligen Geldbetrages. Als eine Streife der Wachpolizei am Geschäft eintraf, flüchtete der 47-jährige Tatverdächtige. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Ordnungshüter den Mann festnehmen. In der Nähe des Geschäftes fand die Polizei eine Kette, die zuvor gestohlen worden war. Die Ermittler händigten diese Kette dem Juwelier wieder aus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler den Festgenommenen einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vor. Der Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 47-Jährigen. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigem dauern noch an.

Wem ist dort am Sonntag (16. November) gegen 22.00 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat ein oder zwei Personen aus dem Juweliergeschäft flüchten sehen? Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wettenberg: Tapetenrollen und Kleister aus Rohbau gestohlen

Auf Tapetenrollen und Kleister im Wert von etwa 3.000 Euro hatten es Unbekannte in einem Rohbau am Sorguesplatz in Krofdorf-Gleiberg abgesehen. Sie Diebe verschafften sich zwischen 17.40 Uhr am Mittwoch und 06.30 Uhr am Donnerstag (27. November) Zugang in das Gebäude. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell