Mittelhessen: Landkreis MARBURG-BIEDENKOPF: 20-Jähriger flüchtet vor Kontrolle und gerät auf Gegenfahrbahn+Parkplatzrempler in Cappel+Klein-LKW nach Unfallflucht gesucht+Unfall im Begegnungsverkehr+Touran touchiert

Biedenkopf: 20-Jähriger flüchtet und gerät auf Gegenfahrbahn - Polizei sucht Zeugen

Als eine Streife am Donnerstag (27. November) gegen 14.40 Uhr einen Golf-Fahrer kontrollieren wollte, missachtete dieser die Anhaltesignale und gab Gas. Er flüchtete über die Mühlstraße auf die Bundesstraße 62 in Richtung Bad Laasphe. Dabei beschleunigte er sein Fahrzeug innerorts auf 80 km/h. 'An der Ampel an der Abfahrt zur Sackpfeife wendete der 20-Jährige sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Biedenkopf zurück. Dabei musste offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um nicht mit dem Auto des 20-Jährigen zu kollidieren. Wenig später konnten zwei Streifen den Golf-Fahrer stoppen. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie stellen die Fahrzeugschlüssel des Golfs sicher.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sucht nach Zeugen:

Wem ist der Golf am Donnerstag gegen 14.40 wenige Minuten danach in der Schulstraße, Mühlstraße und auf der Bundesstraße 62 aufgefallen? Welcher Verkehrsteilnehmer wurde durch sein Fahrverhalten gefährdet?

Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/92950 entgegen.

Marburg: Parkplatzrempler in Cappel

Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des "Tegut-Marktes" in der Cappeler Straße einen Jeep. Der schwarze Renegade stand dort am Donnerstag (27. November) zwischen 08.15 und 08.42 Uhr. Der Schaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Klein-LKW nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden in Höhe von insgesamt 4.700 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem weißen Daimler Benz und roten Ford Mustang, nachdem er die beiden Fahrzeuge in der Heinrich-Heine-Straße mit seinem Klein-LKW beim Vorbeifahren touchierte. Ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Eine Zeugin beobachtete den Unfall am Montag (24 November) gegen 10.50 Uhr. An dem LKW mit Kasseler-Kennzeichen befand sich eine weiße Plane. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf den Verursacher der Schäden machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Gladenbach: Unfall im Begegnungsverkehr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht von Dienstagabend (25. November). Eine 28-jährige Frau war gegen 21.30 Uhr mit ihrem Fiat auf der Kreisstraße 111 von Römershausen in Richtung Weidenhausen unterwegs, als ihr ein unbekannter Audi entgegenkam. Nach ersten Erkenntnissen sei der Audi-Fahrer auf ihre Fahrbahn geraten, so dass es im Begegnungsverkehr zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon. Die Polizei geht derzeit davon aus. dass an dem unbekannten Audi das Spiegelgehäuse und -glas fehlen. Zeugen, denen ein Audi mit beschädigtem linkem Außenspiegel aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/92950 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Touran touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Straße "Fuchspass" einen geparkten VW. Der graue Touran stand dort am Mittwoch (26. November) zwischen 08.30 und 14.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden an der Fahrerseite auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

