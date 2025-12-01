Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: In Volksbank eingebrochen + Diebe machen sich an Geldautomaten zu schaffen + Baumaschinen gestohlen + Parkplatzrempler

Mittenaar-Bicken - In Volksbank eingebrochen

In der vergangenen Nacht (30.11.2025) löste gegen 23:30 Uhr der Einbruchsalarm in der Volksbank in Bicken aus. Unbekannte hatten versucht mehrere Fenster aufzuhebeln und drangen schließlich durch eines der Fenster in die Filiale ein. Im Inneren durchtrennten sie mehrere Kabel und zerstörten die Tür zum Tresorraum. Ob die Diebe etwas stahlen, ist noch nicht bekannt. Die Polizei beziffert den Schaden mit 15.000 Euro. Zeugen, die in der Straße "Burggraben" verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter der Telefonnummer (02772) 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Diebe machen sich an Geldautomaten zu schaffen

Am Karl-Kellner-Ring brachen Diebe am Wochenende die Eingangstür zu einem Geschäftsgebäude auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäudeinneren. Sie zerstörten sie eine Innenwand und gelangten zu einem dort aufgestellten Geldausgabeautomaten, an dem sich zu schaffen machten. Offenbar gelang es den Dieben nicht, den Automaten aufzubrechen, so dass sie ohne Beute flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: -Wem sind am Freitag (28.11.2025), gegen 23:35 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Karl-Kellner-Rings oder der Langgasse aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar: Baumaschinen gestohlen

Am Freitag (28.11.2025) stahlen Unbekannte mehrere Baumaschinen. Zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr begaben sie sich auf den Hof eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Winkel". Dort stahlen sie von der Ladefläche eines dort abgeparkten Mercedes Sprinters zwei Rüttelplattem und zwei Winkelschleifer. Der Schaden wird mit 8.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Wetzlar- Parkplatzrempler

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur an einem VW kosten, den ein Unbekannter am Samstag (29.11.2025) hinterließ. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr stieß der Unfallfahrer auf dem Parkplatz des Blumenhofs in der Straße "Hörnsheimer Eck" gegen die hintere linke Fahrzeugseite des grauen Golfs und flüchtete. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

