Mittelhessen: Öffentlichkeitsfahndung - Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren vermisst

Giessen (ots)

Marburg/Gießen: Öffentlichkeitsfahndung - Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren vermisst

Die Polizei sucht seit gestern Abend (30. November) nach der 15-jährigen Amy Lee Fynn W. und 16-jährigen Misena B. Sie wurden zuletzt gestern Abend gegen 22.10 in einer Marburger Klinik gesehen. Die beiden Jugendlichen könnten sich auch im Gießener Stadtgebiet aufhalten.

Beschreibung der beiden Vermissten:

Die 15-jährige Vermisste hat lange schwarze Haare und trug dunkle Bekleidung. Sie hat eine große Narbe an ihrer Lippe.

Die 16-jährige Vermisste hat einen dunkleren Hautteint und trug eine schwarze Jogginghose, einen roten Pullover sowie ein schwarzes Stirnband. Sie ist 1,60 Meter groß und kräftig.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden vermissten Jugendlichen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

