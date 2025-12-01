Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Hitlergruß gezeigt + Fußgängerin von Multivan erfasst

Giessen (ots)

Marburg: Hitlergruß gezeigt

Zwei junge Männer standen am Freitagabend (28. November) gegen 19 Uhr vor einem Wohnhaus in der Straße "Rübenstein", als einer von ihnen einen Hitlergruß zeigte. Der Täter wurde zwischen 20 und 25 Jahren alt, mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Zudem trug er eine dunkle Jacke mit hellem Kragen und eine helle Hose. Sein Begleiter, ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahren alt, hatte kurze blonde Haare, trug eine Brille und war mit einer dunklen Jacke mit Fellkragen sowie einer dunklen Hose gekleidet. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Bad Endbach-Günterod: Fußgängerin von Multivan erfasst

Am Samstagmittag (29. November) kam es gegen 13 Uhr in der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 29 zu einem Zusammenstoß zwischen einer 68-jährigen Fußgängerin und einem Auto. Ein 31 Jahre alter Mann aus Bad Endbach war mit seinem VW Multivan auf der Bischoffer Straße unterwegs und bog nach links in die Dorfstraße ab. Aufgrund eines geparkten Autos musste er zunächst anhalten. Als er an diesem vorbeifahren wollte, musste er aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges erneut anhalten. Um dem vorfahrtsberechtigten Auto Platz zu machen, setzte der Mann seinen Van zurück. Beim Rückwärtsrangieren kam es zu dem Zusammenstoß mit der 68-jährigen Fußgängerin, die die Dorfstraße hinter dem VW überqueren wollte. Die Frau aus Bad Endbach stürzte und trug Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

