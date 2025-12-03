Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Sattelauflieger und Waren gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

Gerne unterstützen wir unsere Kollegen aus Gelsenkirchen und teilen den Zeugenaufruf auch in unserem Bereich:

Haiger und Gelsenkirchen: Sattelauflieger und Waren gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte in Schalke-Nord unter anderem einen Sattelauflieger samt Waren entwendet haben, bittet die Polizei Gelsenkirchen um Hinweise von Zeugen.

Gegen 9.15 Uhr am Montag, 1. Dezember 2025, wurden Polizeibeamte zu einem Gewerbegebiet an der Wiesmannstraße gerufen. Verantwortliche einer ansässigen Spedition hatten kurz zuvor festgestellt, dass dort in der Zeit von 3 bis 5 Uhr am Samstagmorgen, 29. November 2025, Unbekannte auf das Gelände eingedrungen waren und einen mit Waren beladenen Sattelauflieger entwendet hatten. Zudem hatten die Täter die Ladung aus einem weiteren Anhänger gestohlen und einen dritten aufgebrochen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Ermittlungen der Beamten führten schließlich noch am Montag, 1. Dezember 2025, zum Auffinden des gestohlenen und nunmehr unbeladenen Aufliegers an einem Rastplatz an der A45 in Haiger im angrenzenden Bundesland Hessen.

Die Polizei fragt: Wer hat im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen bemerkt, die sich in Gelsenkirchen in Höhe der Wiesmannstraße oder Hochkampstraße aufhielten? Oder hat jemand Verdächtiges in Hessen rund um die Sechsheldener Straße bei Haiger beobachtet? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 8212 oder unter 0209 365 8240.

