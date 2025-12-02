Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Schäden an Schulturnhalle + Acht Autos beschädigt +

Giessen (ots)

Florstadt: Schäden an Schulturnhalle

Unbekannte beschädigten im Laufe des vergangenen Wochenendes die Zugangstür zur Turnhalle der Karl-Weigand-Schule in Nieder-Florstadt. Mit der dort abgerissenen Griffstange schlugen sie mehrfach gegen Glasscheiben und versuchten die Tür gewaltsam zu öffnen. Eindringen konnten sie jedoch nicht in die Halle. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (28.11.2025), 17:30 Uhr und Montag (01.12.2025), 07:00 Uhr. Der Sachschaden wird vorläufig auf 800 EUR geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Friedberg: Acht Autos beschädigt

Insgesamt acht Fahrzeuge beschädigte ein Vandale am Montagabend (01.12.2025) gegen 20:20 Uhr in der Hanauer Straße in Friedberg. Bei den allesamt am Fahrbahnrand geparkten Autos beschädigte der Unbekannte jeweils die Außenspiegel. Der Täter wird als circa 180 cm groß und komplett dunkel gekleidet beschrieben. Er ging danach in Richtung Bahnhof. Erste Schätzungen des Gesamtsachschadens belaufen sich auf 7.500 EUR. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

