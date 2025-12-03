Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: eingebrochen + mit über zwei Promille am Steuer + VW Arteon beschädigt

Hüttenberg-Weidenhausen: eingebrochen

Auf eine Geldbörse hatte es ein Unbekannter gestern (02.12.2025) im Schießberger Weg abgesehen. Zwischen 16:30 Uhr und 22:15 Uhr schlug er eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein, Griff durch die Scheibe und öffnete das Fenster. Durch dieses kletterte er in das Wohnhaus. Im Inneren stahl er eine Geldbörse in der sich offenbar kein Bargeld befand. Im Anschluss flüchtete er. Der Schaden am Fenster wird mit 500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind im Bereich des Schießberger Wegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: mit über zwei Promille am Steuer

Ein 30-jähriger Rollerfahrer war gestern (02.12.2025) in der Gabelsberger Straße unterwegs. Gegen 19:35 Uhr kam ihm aus Richtung der Hans-Breuer-Straße ein VW entgegen. Im Vorbeifahren streifte die 40-Jährige mit ihrem Golf den Roller-Fahrer. Er und sein 28-jähriger Sozius blieben unverletzt. Die Autofahrerin setzte zunächst ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle, kehrte kurze Zeit später aber zurück. Die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei der Golf-Fahrerin. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 2,1 Promille. Für sie folgte eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt auf der Wetzlarer Polizeiwache. Die Wetzlarerin muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 700 Euro.

Solms-Niederbiel: VW Arteon beschädigt

Ein Unbekannter stieß am Montag (01.12.2025) gegen einen in der Ringstraße gegenüber der Hausnummer 62 abgestellten VW. Der graue Arteon stand am zwischen 06:30 Uhr und 08:00 Uhr am Fahrbahnrand, als ein Unfallfahrer gegen das Fahrzeug stieß und einen 3.000 Euro teuren Schaden an der Stoßstange vorne links hinterließ. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

