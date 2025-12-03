Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Verkehrspolizisten stoppen zwei Sattelzüge + Hakenkreuze auf Gehweg gesprüht + Jaguar zerkratzt + Photobox auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen + schwerer Unfall auf der B453

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

MARBURG-BIEDENKOPF: Verkehrspolizisten stoppen zwei Sattelzüge + Hakenkreuze auf Gehweg gesprüht + Jaguar zerkratzt + Photobox auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen + schwerer Unfall auf der B453

Giessen (ots)

Marburg: Verkehrspolizisten stoppen zwei Sattelzüge wegen Überladung und beschädigtem Reifen

Die Verkehrsspezialisten vom Regionalen Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf führten letzte Woche Montag, den 24. November, Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Auf der Bundesstraße 3 in Höhe Marburg geriet ein Sattelzug, der mit Holzstämmen beladen war, ins Visier der Beamten. Dieser war augenscheinlich überladen. Zur Überprüfung des Gewichts musste der Holztransporter auf die Waage. Hier staunten die Polizisten nicht schlecht: Die Waage zeigte einen Fehler an. Demnach war der Sattelzug deutlich zu schwer. Im Ergebnis stellten die Verkehrsexperten eine Überladung von knapp 13 Tonnen fest. Die Ordnungshüter untersagtem dem Fahrer die Weiterfahrt und ordneten an, die zu viel transportierten Holzstämme abzuladen. Auf den Fahrer und die Halterfirma kommen nun Bußgeldverfahren zu. Auf dem Messeplatz in Marburg kontrollierten die Verkehrsexperten einen weiteren Sattelzug, mit einem beschädigten Hinterreifen. Beim genauen Hinschauen war die darunterliegende Schicht zu sehen. Eine Untersagung der Weiterfahrt, ein Reifenwechsel sowie ein eingeleitetes Bußgeldverfahren gegen den Fahrer waren die Folge.

Marburg: Hakenkreuze auf Gehweg gesprüht

Am Dienstagnachmittag (2. Dezember) gegen 16:40 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei zwei Hakenkreuze auf einem Fußweg in der Verlängerung des Rollwiesenweges. Unbekannte sprühten die Hakenkreuze in gelber und weißer Farbe auf das Pflaster des Fußweges. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Stadtallendorf: Jaguar zerkratzt

Anfang der Woche zerkratzten Unbekannte einen grauen Jaguar F-Pace und hinterließen einen erheblichen Schaden von knapp 8.000 Euro. Der Pkw stand zwischen Montag (1. Dezember) 15 Uhr und Dienstag (2. Dezember) 9.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Niederkleiner Straße. Die Polizei in Stadtallendorf sucht nach Zeugen, die die Sachbeschädigung an dem Jaguar beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer zu melden (06428) 93050.

Marburg: Photobox auf Weihnachtsmarkt aufgebrochen

Unbekannte brachen auf dem Marburger Weihnachtsmarkt eine Photobox auf und nahmen Münzgeld mit. Einem Zeugen fiel der aufgebrochene Automat auf dem Marktplatz gestern Morgen (3. Dezember) gegen 7 Uhr auf. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Dautphetal-Herzhausen: Schwerer Unfall auf der B453 - BMW überschlägt sich

Ein Schwerverletzter ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Abend (2. Dezember) gegen 22.45 Uhr auf der Bundesstraße 453 nahe Herzhausen im Bereich der "Herzhäuser Gerade" ereignete. Ein 19-jähriger aus Dautphetal war mit seinem BMW auf der Bundesstraße aus Richtung Gladenbach kommend in Richtung Herzhausen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der BMW und der Fahrer wurde aus Fahrzeug geschleudert. Der 19-Jährige zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während des Unfalls flogen Fahrzeugteile des BMW auf die Gegenfahrbahn und schleuderten gegen den Citroen eines 31-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro.

