Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Stadt GIESSEN: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Krofdorfer Straße
Giessen (ots)
Gießen: Dunkler SUV nach Verkehrsunfall gesucht
Nach einem Verkehrsunfall im Krofdorfer Straße sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Am Dienstag (25. November) gegen 15.15 Uhr war eine 21-Jährige aus Reiskirchen mit ihrem Opel in der Krofdorfer Straße in Richtung Rodheimer Straße unterwegs. Als die Ampel an der Kreuzung zum Kropbacher Weg nach ersten Erkenntnissen auf Grün schaltete, fuhr sie los und stieß leicht mit dem Auto eines Unbekannten zusammen, der vom Kropbacher Weg kam. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Mercedes Geländewagen oder SUV handeln. Der Fahrer sei ein älterer Mann mit grauen Haaren gewesen.
Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.
Sabine Richter, Pressesprecherin
