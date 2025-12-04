Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Baumaschinen von Baustellengelände gestohlen

Bad Mergentheim-Stuppach: Diebstahl auf Baustellengelände - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Woche stahlen Unbekannte Baumaschinen im Wert von über 10.000 Euro von einer Baustelle in Bad Mergentheim-Stuppach. Die Diebe begaben sich zwischen Freitag, dem 21.11.2025, und Donnerstag, dem 27.11.2025, auf die Baustelle in der Blumhoferstraße und entwendeten einen Hydraulikhammer mitsamt Anschraubadapter, die gemeinsam rund 150 Kilogramm wiegen. Personen die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Hydraulikhammers stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

