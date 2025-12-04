PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Baumaschinen von Baustellengelände gestohlen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim-Stuppach: Diebstahl auf Baustellengelände - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Woche stahlen Unbekannte Baumaschinen im Wert von über 10.000 Euro von einer Baustelle in Bad Mergentheim-Stuppach. Die Diebe begaben sich zwischen Freitag, dem 21.11.2025, und Donnerstag, dem 27.11.2025, auf die Baustelle in der Blumhoferstraße und entwendeten einen Hydraulikhammer mitsamt Anschraubadapter, die gemeinsam rund 150 Kilogramm wiegen. Personen die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Hydraulikhammers stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 08:27

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Verletzte bei Unfall

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - B292/Asbach: Pkw überschlagen - Vier Verletzte Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend auf der Bundesstraße 292. Gegen 22:15 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Ford Fiesta aus Mosbach kommend in Richtung Aglasterhausen unterwegs. Im Bereich zwischen den Einmündungen nach Obrigheim-Asbach und Aglasterhausen-Breitenbronn ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 16:19

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Gebäudebrand

    Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots) - Bad Friedrichshall-Kochendorf: Gebäudebrand mit starker Rauchentwicklung Am Mittwoch kam es gegen 7:30 Uhr zu einem größeren Einsatz in der Siemensstraße im Bad Friedrichshaller Stadtteil Kochendorf. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort ein Gebäudekomplex in Brand. Bereits kurz nach Brandausbruch entwickelte sich eine starke Rauchwolke. Anwohner wurden angewiesen Fenster ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:12

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kupferdiebstahl, Einbruch, Verletzte bei Unfällen

    Heilbronn (ots) - Schwaigern: Kupferdiebstahl in Freibad Am frühen Dienstagmorgen rissen Unbekannte die Kupferabdeckung am Dachrand eines Gebäudes im Schwaigerner Freibad ab und entwendeten diese. Der Schaden wird auf circa 7.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen 1 Uhr und 3:45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren