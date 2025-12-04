Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Verletzte bei Unfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

B292/Asbach: Pkw überschlagen - Vier Verletzte

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend auf der Bundesstraße 292. Gegen 22:15 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Ford Fiesta aus Mosbach kommend in Richtung Aglasterhausen unterwegs. Im Bereich zwischen den Einmündungen nach Obrigheim-Asbach und Aglasterhausen-Breitenbronn befuhr der junge Mann den rechten der beiden Fahrstreifen. In einer leichten Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiesta prallte gegen einen Wildschutzzaun, überschlug sich und kam in einem Feld neben der Straße zum Stillstand. Der Fahrer sowie seine drei Mitfahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell