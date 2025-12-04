Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Sprinter geklaut

Giessen (ots)

Haiger: Sprinter geklaut

Am frühen Mittwoch (3.12.) klauten Unbekannte einen Mercedes Transporter von einem Grundstück in der Straße Lindersrain. Gegen 2.45 Uhr begaben sich zwei Personen auf den Parkplatz eines dortigen Betriebs, starteten das Fahrzeug auf unbekannte Weise und fuhren davon. An dem weißen Lieferwagen mit gelbem Streifen waren keine Kennzeichen angebracht.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des weißen Sprinters geben? Sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070.

Pierre Gath, Pressesprecher

