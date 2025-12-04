Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Traktorkontrolle des Verkehrsdienstes + Einbrüche in zwei Wohnhäuser + Alarmanlage verscheucht Einbrecher + Spielautomaten geknackt + Reifen zerstochen + Auffahrunfall mit 4 Fahrzeugen

Bild-Infos

Download

Giessen (ots)

Butzbach: Traktorkontrolle des Verkehrsdienstes

Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes Wetterau fiel am Dienstag (02.12.2025) auf der Ostumgehung in Butzbach ein Traktor samt angehängtem, fast zwölf Tonnen schwerem Turmdrehkran auf. Die Verkehrsspezialisten stellten im Rahmen einer Kontrolle fest, dass die erforderliche Zulassung für den angehängten Turmdrehkran nicht vorhanden war. Zudem besaß der 29-jährige Fahrer des Gespanns nicht die dafür erforderliche Fahrerlaubnis. Aufgrund dessen untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Sowohl gegen den Fahrer als auch den Halter leiteten die Ordnungshüter Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens beziehungsweise Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Altenstadt: Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es am Mittwoch (03.12.2025) in Altenstadt. Zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goethestraße. Sie durchsuchten das gesamte Haus und ließen Schmuck mitgehen. In der Zeit von 12:00 Uhr bis 21:20 Uhr drangen die Täter im Buchenweg durch ein Fenster in ein Wohnhaus ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen entwendeten sie Schmuck und einen Pelzmantel. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen, denen am Montag in Altenstadt verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 in Friedberg zu melden.

Rockenberg: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

"Am Sandberg" in Oppershofen stieg ein Unbekannter am Dienstagabend (02.12.2025) gegen 19:15 Uhr durch ein Fenster in die Werkshalle einer Firma ein. Hierbei löste er eine Alarmanlage aus und flüchtete daraufhin. Beute machte der Täter nicht. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind oder denen eine verdächtige Person aufgefallen ist, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Niddatal: Spielautomaten geknackt

Ein Einbrecher verschaffte sich über eine verschlossene Eingangstür gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Assenheimer Bahnhofstraße. In der Gaststätte brach er mehrere Spielautomaten auf und ließ das Bargeld mitgehen. Die Tat ereignete sich gegen 03:25 Uhr am Donnerstagmorgen (04.12.2025). Zeugenhinweise bitte an die Friedberger Kripo unter der Rufnummer 06031 6010.

Bad Nauheim: Reifen zerstochen

Bei zwei Autos in der Schillerstraße beschädigte ein Unbekannter am Dienstagabend (02.12.2025) Reifen. Betroffen waren ein grauer Opel Corsa und ein grauer VW. Die Reifen verloren Luft, sodass die Fahrzeuge nicht mehr genutzt werden konnten. Festgestellt wurden die Beschädigungen gegen 22:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Zwei Leichtverletzte und 11.500 EUR Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag (03.12.2025) gegen 16:10 Uhr in der Büdinger Straße in Bad Vilbel. Aus Richtung Gronau kommend bildete sich an einer roten Ampel ein Rückstau. Dabei fuhr die 63-jährige Hanauerin am Steuer eines Volvo XC 60 auf einen bereits haltenden Toyota einer 51-jährige Frau aus Niederdorfelden auf. Durch den Aufprall wurde der Toyota auf einen davorstehenden Smart geschoben, der wiederum gegen einen VW Passat prallte. Die Toyota-Fahrerin sowie die 56-jährige Smart-Fahrerin aus Dreieich erlitten leichte Verletzungen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell