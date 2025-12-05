Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Bargeld und Schmuck erbeutet + Einbrecher in Limeshain unterwegs +

Butzbach: Bargeld und Schmuck erbeutet

Innerhalb eines Zeitraums von etwas mehr als zwei Stunden, drangen Einbrecher am Donnerstag (04.12.2025) in Butzbach in ein Einfamilienhaus im Ostheimer Weg ein. Die Täter durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Tat ereignete sich zwischen 11:45 Uhr und 14:00 Uhr. Zeugen, denen am Donnerstagmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Friedberger Kriminalpolizei telefonisch unter 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Limeshain: Einbrecher in Limeshain unterwegs

Zwischen 17:20 Uhr und 21:30 Uhr hebelten Unbekannte am Donnerstag (04.12.2025) ein Erdgeschossfenster eines Einfamilienhauses in der Feldstraße in Hainchen auf. Sie öffneten mehrere Schränke und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Auch in Himbach schlugen die Täter am Donnerstag zu. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 19:30 Uhr stiegen sie durch ein Fenster in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße ein. Hier ließen die Einbrecher ebenfalls Bargeld und Schmuck mitgehen. Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen um Hinweise zu verdächtigen Personen, die am Donnerstag in Limeshain aufgefallen sind (Tel.: 06031 6010).

